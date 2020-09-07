Denizli'de bir haftada maske takmayanlara 15 bin 300 TL cezai işlem uygulandı - Son Dakika

Denizli İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, korona virüs tedbirleri kapsamında maske kurallarını ihlal eden 17 vatandaşa 15 bin 300 TL ceza kesildi.

Konu ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, Denizli İl Emniyet Müdürlüğünün korona virüs tedbirleri kapsamında alınan kararların uygulanması noktasında yoğun çaba gösterildiği ifade edildi. Buna göre maske kullanım zorunluluğuna uymayan 17 kişiye 15 bin 300 TL cezai işlem uygulandı. - DENİZLİ