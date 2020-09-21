Denizli'de bir haftada maske takmayanlara 666 bin TL cezai işlem uygulandı - Son Dakika

Denizli İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, korona virüs tedbirleri kapsamında maske kurallarını ihlal eden 740 vatandaşa 666 bin TL ceza kesildi.

Konu ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, Denizli İl Emniyet Müdürlüğünün korona virüs tedbirleri kapsamında alınan kararların uygulanması noktasında yoğun çaba gösterildiği ifade edildi. Yapılan sıkı tedbirlerin sonucunda maske kullanım zorunluluğuna uymayan 740 kişiye 666 bin TL cezai işlem uygulandı. - DENİZLİ