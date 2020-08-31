Denizli'de bir haftada maske takmayanlara 9 bin 900 TL cezai işlem uygulandı - Son Dakika

Denizli İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, korona virüs tedbirleri kapsamında maske kurallarını ihlal eden 11 vatandaşa 9 bin 900 TL ceza kesildi.

Konu ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, Denizli İl Emniyet Müdürlüğünün korona virüs tedbirleri kapsamında alınan kararların uygulanması noktasında yoğun çaba gösterildiği ifade edildi. Buna göre maske kullanım zorunluluğuna uymayan 11 kişiye 9 bin 900 TL cezai işlem uygulandı. - DENİZLİ