Denizli'de bir haftalık FETÖ bilançosu: 19 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Denizli'de bir haftalık FETÖ bilançosu: 19 gözaltı - Son Dakika

Denizli'de bir haftalık FETÖ bilançosu: 19 gözaltı

6 saat önce

DENİZLİ (İHA) – Denizli'de polis tarafından FETÖ üyelerine yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 19 kişi gözaltına alındı.

Denizli'de bir haftalık FETÖ bilançosu: 19 gözaltı, System.String[]

DENİZLİ (İHA) – Denizli'de polis tarafından FETÖ üyelerine yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 19 kişi gözaltına alındı.


Denizli Emniyet Müdürlüğü ekipleri FETÖ üyelerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 19 kişiyi gözaltına aldı. Zanlıların bazılarının ankesörlü hatlardan arandıkları tespit edildi. Vergi Dairesinde çalışan 1 kişi, polis kolejinden ilişiği kesilen 1 kişi, askeri okullardan ilişiği kesilen 3 kişi ile FETÖ'ye üye olmaktan yakalama emri bulunan şahıslar gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şahıslardan 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Bir kişi ise aranması olduğu ilin kolluk kuvvetlerine teslim edildi. - DENİZLİ

Denizli, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 04:47 Kaynak: İHA
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