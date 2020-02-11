Denizli'de bir hastanın safra kesesinden 120'ye yakın taş çıkarıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Denizli'de bir hastanın safra kesesinden 120'ye yakın taş çıkarıldı - Son Dakika

Denizli'de bir hastanın safra kesesinden 120'ye yakın taş çıkarıldı

6 saat önce

Denizli'de ameliyat edilen kadın, safra kesesindeki 120'ye yakın taşın çıkarılmasının ardından sağlığına kavuştu.

Denizli'de bir hastanın safra kesesinden 120'ye yakın taş çıkarıldı, System.String[]

Denizli'de ameliyat edilen kadın, safra kesesindeki 120'ye yakın taşın çıkarılmasının ardından sağlığına kavuştu.


Pamukkale ilçesinde, karın ağrısı ve şişkinlik şikayetiyle kentteki özel bir hastaneye başvuran 82 yaşındaki Solmaz Konyalıoğlu'nun, tetkikler sonucu ameliyata alınmasına karar verildi.


Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mehmet Tekin tarafından ameliyat edilen kadının safra kesesinden 120'ye yakın taş çıkarıldı.


Gazetecilere açıklamada bulunan Op. Dr. Tekin, başarılı bir ameliyat sonrasında hastasının şikayetlerinden kurtulduğunu söyledi.


Tekin, "Safra kesesi, karaciğerin altında yer alan, safra depolamaya yarayan bir organdır. İçinde biriken safra taşları zaman içinde şişkinlik, karın ağrısı, sarılık, safra kesesi iltihabı, karaciğer yetmezliği, pankreatit safra kesesi kanseri gibi ağır sorunlara yol açabilir. Vatandaşlarımızın şüphelendikleri durumda uzmana başvurması gerekiyor." diye konuştu.

Sağlığına kavuşan Konyalıoğlu ise hastane çalışanlarına teşekkür etti.

Pamukkale, Denizli, Solmaz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 03:14 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Çatıdan düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti
Park cezası alan kadın sürücü, polise "Seninle pis uğraşacağım" diyerek tepki gösterdi Son dakika: Gümüşhane-Trabzon karayolu Zigana Dağı mevkisinde çığ düştü 9 yaşındaki çocuk evinde ölü bulundu! Ablasının boğdu iddia edildi

Son Dakika Haberleri
21:41 Pamuk Pars; Yıldız Tilbe yüzünden 2 yıl mağdur oldum
21:41 Babil'in 5.Bölüm fragmanı yayınlandı
20:17 Arda Turan'ın eşi Aslıhan Turan, hamilelik süresinde sadece yarım kilo aldığını söyledi
19:41 Mahrem fotoğrafları ifşalanan Aslı Bekiroğlu kameralar karşına geçti
18:23 Özge Ulusoy'dan estetik iddialarına yanıt

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2020 22:12:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Denizli'de bir hastanın safra kesesinden 120'ye yakın taş çıkarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]