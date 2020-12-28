Denizli'de bir hastanın yapay mesanesinden yaklaşık 2 kilogram taş çıktı - Son Dakika

Denizli'de yapay mesanesinde yaklaşık 2 kilogram ağırlığında 5 taş tespit edilen hasta, başarılı bir operasyonla sağlığına kavuştu.

Pamukkale Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, kanser hastalığı nedeniyle 16 yıl önce mesanesi alınan ve bağırsaktan yapay mesane oluşturulan 73 yaşındaki Halil Kul, kontrol amacıyla üroloji polikliniğine başvurdu.

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Ersin Zümrütbaş tarafından muayene edilen Kul'un yapay mesanesinde çok sayıda taş tespit edildi.

Zümrütbaş ve ekibi tarafından ameliyat edilen Kul, mesanesindeki yaklaşık 2 kilogram ağırlığında olan 5 taştan kurtuldu.

Kul, doktorlara teşekkür ederek, "Sağlığıma kavuştuğum için mutluyum. Ultrasonda büyük olduğunu söylemişlerdi. Ama bu kadar büyük olduğunu tahmin etmiyordum." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Zümrütbaş ise 18 yıllık meslek hayatında bu kadar büyük mesane taşı görmediğini belirtti.

Hastanın 16 yıl önce mesane kanseri nedeniyle ameliyat edildiğini, bağırsaktan yapay mesane yapıldığını ifade eden Zümrütbaş, şunları kaydetti:

"Bağırsaktan yapılan yeni mesaneler zaman zaman genişleyip oldukça büyük boyutlara ulaşabiliyor. Hastamızda da bağırsak salgılarının etkisiyle yapay mesanedeki taşlar çok büyümüş ve mesanenin şeklini almış. Taşları çıkarmakta oldukça zorlandık fakat başarılı bir operasyon oldu. Hastamız tamamen iyileştikten sonra yapay idrar tutma cihazı takarak idrar kaçırmasına çözüm sağlamaya çalışacağız."