Denizli'de bir iş yerinde çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı - Son Dakika

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir iş yerinde çıkan kavgada 3 kişi bıçakla, 1 kişi de darbedilerek yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Akçeşme Mahallesi'nde İbrahim B. ile iş yerlerine gittiği Mustafa B. ile Veyis G. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda darbedilen İbrahim B, bıçakla Mustafa B, Veyis G. ve yabancı uyruklu Firuzan A'yı yaraladı.

Ambulansla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan İbrahim B'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.