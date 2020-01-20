Denizli'de bir kadın birlikte yaşadığı kişiyi bıçakla yaraladı - Son Dakika

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde birlikte yaşadığı kişiyi bacağından ve kolundan bıçaklayarak yaralayan kadın gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, Sevindik Mahallesi'ndeki evde Tarık Parım (41) ile birlikte yaşadığı F.T (40) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.



Kavgaya dönüşen olayla F.T, mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla Tarık Parım'ı bacağından ve kolundan yaraladı, daha sonra ambulansa haber verdi.

Servergazi Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

F.T, gözaltına alındı.