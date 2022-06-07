Denizli'de bir kadın, taksiden çırılçıplak inip alışveriş yaptı! Tepki çeken görüntüler sonrası soruşturma başlatıldı - Son Dakika
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Denizli'de bir kadın, taksiden çırılçıplak inip alışveriş yaptı! Tepki çeken görüntüler sonrası soruşturma başlatıldı

07.06.2022 11:50

Denizli'de sabah saatlerinde meydana gelen olayda taksiden çırılçıplak inen bir kadın, görüntüsünü umursamadan alışveriş yaptı. Tepki çeken görüntüler sonrası harekete geçen güvenlik görevlileri kadın hakkında soruşturma başlattı.

Denizli'de önceki gün sabaha karşı saat 05.00 sıralarında Pamukkale ilçesi Çamlaraltı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; marketin önüne yanaşan taksiden üstsüz bir şekilde inen kadın, hiçbir bir şey yokmuş gibi aynı şekilde içeriye girdi.

Denizli'de taksiden çıplak şekilde inen kadın, hiçbir şey olmamış gibi alışveriş yaptı

KİMSEYE ALDIRIŞ ETMEDİ

Görenlerin şaşkına döndüğü kadın, yarı çıplak bir şekilde marketten alışveriş yapmaya başladı. Hayrete düşen markette çalışanı ve müşteriyi aldırış etmeyen üstsüz kadın, gayet rahat tavırlarıyla alışverişini yaptıktan sonra geldiği taksiye binerek bölgeden uzaklaştı.

Denizli'de taksiden çıplak şekilde inen kadın, hiçbir şey olmamış gibi alışveriş yaptı

KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Yarı çıplak vaziyette alışveriş yapan kadına ait güvenlik kamerası kayıtlarının, marketteki görevliler tarafından sosyal medyada paylaşılması sonrası güvenlik güçlerini harekete geçirdi. Araştırma sonucunda taksiciye ulaşan güvenlik güçleri, üstsüz bir şekilde markete giren kadının kimliğini tespit etti. Adresinde bulunamayan ve il dışında olduğunu söyleyen kadın, ifadesi alınmak üzere karakola davet edildi.

Denizli'de taksiden çıplak şekilde inen kadın, hiçbir şey olmamış gibi alışveriş yaptı
Denizli'de bir kadın, taksiden çırılçıplak inip alışveriş yaptı! Tepki çeken görüntüler sonrası soruşturma başlatıldı
Denizli'de bir kadın, taksiden çırılçıplak inip alışveriş yaptı! Tepki çeken görüntüler sonrası soruşturma başlatıldı
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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Denizli'de bir kadın, taksiden çırılçıplak inip alışveriş yaptı! Tepki çeken görüntüler sonrası soruşturma başlatıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Denizli'de bir kadın, taksiden çırılçıplak inip alışveriş yaptı! Tepki çeken görüntüler sonrası soruşturma başlatıldı - Son Dakika
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