Denizli'de bir kadının çantasını gasbeden zanlı yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Denizli'de bir kadının çantasını gasbeden zanlı yakalandı - Son Dakika

Denizli'de bir kadının çantasını gasbeden zanlı yakalandı

6 saat önce

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bıçak tehdidiyle bir kadının çantasını gasbeden zanlı, iki arkadaşıyla gözaltına alındı.

Denizli'de bir kadının çantasını gasbeden zanlı yakalandı, System.String[]

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bıçak tehdidiyle bir kadının çantasını gasbeden zanlı, iki arkadaşıyla gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri, önceki gün İlbade Mahallesi 175 Sokak'ta D.B'nin (54) çantasının gasbedilmesi olayına ilişkin çalışma başlattı.

Ekipler, güvenlik kamerası kayıtlarından zanlıyı tespit etti. Polis, çantayı gasbettikten sonra arkadaşlarıyla Antalya'ya giden zanlının bugün kente döneceği bilgisine ulaştı.

Kocabaş Mahallesi'ndeki polis kontrol noktasında durdurulan otomobilde, zanlı Y.P. (34) ile arkadaşları Ş.G. (24) ve M.E. (40) gözaltına alındı. Yapılan aramada 20 gram eroin de ele geçirildi.

Emniyette işlemleri tamamlanan Y.P'nin yanı sıra arkadaşları Ş.G. ve M.E. "uyuşturucu" suçundan adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, D.B'nin, olaydan hemen önce Bakırlı Kavşağı'ndaki bir banka şubesinden annesinin emekli maaşını çektiği ve çantasında 2 bin lira bulunduğu öğrenildi.

Bu arada, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, zanlının, bıçakla tehdit ettiği kadına bir şeyler söylemesi ve çantayı alıp koşması yer alıyor.

Emniyet Müdürlüğü, Merkezefendi, Denizli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 04:30 Kaynak: AA
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