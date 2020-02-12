Denizli'de bir kişi ağabeyini bıçakla öldürdü - Son Dakika
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Denizli'de bir kişi ağabeyini bıçakla öldürdü

6 saat önce

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde bir kişi, ağabeyini bıçaklayarak öldürdü.

Denizli'de bir kişi ağabeyini bıçakla öldürdü, System.String[]

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde bir kişi, ağabeyini bıçaklayarak öldürdü.

Alınan bilgiye göre, Alaattin Mahallesi'nde yaşayan K.K. (35), ağabeyi Selman K'yi (39) 22 yerinden bıçakla yaraladı.

Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Acıpayam Devlet Hastanesine kaldırılan Selman K, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Jandarma olay yerinden kaçan K.K'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Anne Esma K. (68) ifadesinde, hayatını kaybeden Selman K'nin eve alkollü gelip kendisini darbettiğini, iki kardeş arasındaki kavganın da bu nedenle çıktığını ileri sürdü.

Acıpayam, Denizli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 12:08 Kaynak: AA
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