Denizli'de bir kişi ağabeyini bıçakla öldürdü - Son Dakika

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde bir kişi, ağabeyini bıçaklayarak öldürdü.

Alınan bilgiye göre, Alaattin Mahallesi'nde yaşayan K.K. (35), ağabeyi Selman K'yi (39) 22 yerinden bıçakla yaraladı.

Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Acıpayam Devlet Hastanesine kaldırılan Selman K, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Acıpayam İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, olay yerinden kaçan şüpheli K.K'yi mahalledeki bir evin ahırında yakaladı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklandı.



Selman K'nın cenazesi, mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Anne Esma K. (68) ifadesinde, hayatını kaybeden Selman K'nin eve alkollü gelip kendisini darbettiğini, iki kardeş arasındaki kavganın da bu nedenle çıktığını ileri sürdü.