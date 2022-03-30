Denizli'de bir kişi konakladığı termal pansiyonda ölü bulundu - Son Dakika
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Denizli'de bir kişi konakladığı termal pansiyonda ölü bulundu

30.03.2022 14:21
Denizli'de bir kişi konakladığı termal pansiyonda ölü bulundu

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir kişi kaldığı termal pansiyondaki odada ölü bulundu.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir kişi kaldığı termal pansiyondaki odada ölü bulundu.

Karahayıt Mahallesi'ndeki pansiyonun çalışanları, Osman Gündoğan'ın (78), odasının kapısını açmaması üzerine durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, termal su bulunan küvette hareketsiz yatan Gündoğan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Afyonkarahisar'dan geldiği belirtilen Gündoğan'ın cenazesi, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morgundaki işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

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Karahayıt, Pamukkale, Jandarma, Denizli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Denizli'de bir kişi konakladığı termal pansiyonda ölü bulundu - Son Dakika


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