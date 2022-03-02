Denizli'de bir kişi tabancayla öldürüldü - Son Dakika
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Denizli'de bir kişi tabancayla öldürüldü

02.03.2022 23:13
Denizli'de bir kişi tabancayla öldürüldü

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir kişi tabancayla vurularak öldürüldü.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir kişi tabancayla vurularak öldürüldü.

Sırakapılar??????? Mahallesi Merkezefendi Caddesi'nde akşam saatlerinde kafa, karın ve kolundan tabancayla yaralanan Ökkeş İlhan Kılıç (25), sağlık ekiplerince Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ağır yaralı Kılıç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kılıç'ın cenazesi otopsi için Pamukkale Hastanesi morguna götürüldü.

Olay yerinden kaçan şüpheli C.D'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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Merkezefendi, Denizli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Denizli'de bir kişi tabancayla öldürüldü - Son Dakika


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