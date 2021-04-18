Denizli'de bir kişi, tartıştığı babasını bıçakla ağır yaraladı - Son Dakika

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde tartıştığı babasını bıçakla yaralayan şüpheli gözaltına alındı.
Anafartalar Mahallesi 2162 Sokak'taki evde, M.Ç. ( 37) ile babası Mehmet Emin Ç. (67) arasında tartışma çıktı. Tartışmada M.Ç, babasını ekmek bıçağıyla vücudunun 6 yerinden yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Mehmet Emin Ç'yi Denizli Devlet Hastanesine kaldırdı.
M.Ç. polis ekiplerince gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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