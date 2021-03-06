Denizli'de bir kişi tartıştığı eski karısını öldürdü - Son Dakika

Denizli'de bir kişi tartıştığı eski karısını öldürdü

06.03.2021 21:47
Denizli'de bir kişi tartıştığı eski karısını öldürdü, System.String[]

Denizli'nin Çal ilçesinde bir kişi tartıştığı eski eşini pompalı tüfekle öldürdü.

Denizli'nin Çal ilçesinde bir kişi tartıştığı eski eşini pompalı tüfekle öldürdü.

Fatma Kovan (25), akşam saatlerinde bir süre önce boşandığı eski kocası O.A'nın (27) Sazak Mahallesi'ndeki evinin önüne geldi.

Henüz belirlenemeyen nedenle aralarında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine O.A, eski eşi Kovan'a doğru rastgele pompalı tüfekle ateş etti.

Çevredeki vatandaşların çağırdığı sağlık ekipleri tarafından Çal Devlet Hastanesine kaldırılan bir çocuk annesi Kovan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri olayın ardından aracıyla kaçan cinayet zanlısı O.A'yı arıyor.

Denizli, Kovan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Denizli'de bir kişi tartıştığı eski karısını öldürdü - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Necmi İlhan, vaka haritasını yorumlayıp uyardı: Sayılar daha da artabilir Kadro dışı kalan Caner Erkin, teknik direktör Erol Bulut'u arayarak özür diledi Av tüfeğiyle eski eşini öldüren adam, otomobiliyle kayıplara karıştı Doğum kilolarından kurtulan Meryem Uzerli, mayolu pozlarıyla nefes kesti Son Dakika: Türkiye'de 6 Mart günü koronavirüs nedeniyle 64 kişi vefat etti, 11 bin 770 yeni vaka tespit edildi Bakan Akar'dan Mısır'ın Türkiye kararına ilk yorum: Bu çok önemli bir gelişme Evdeki eşyaları camdan atıp komşulara cinsel organını gösteren adam, iki saat sonra soyunup intihara kalkıştı 'Tecavüzcü Coşkun' lakaplı Coşkun Göğen'e ilginç soru: O sahnelerde kadın oyunculara karşı bir şey hissettiniz mi?
Sergen Yalçın gördüğü sarı kartla ilgili hakem Mete Kalkavan'a tepki gösterdi Sergen Yalçın gördüğü sarı kartla ilgili hakem Mete Kalkavan'a tepki gösterdi         
22:04
Aboubakar, Gaziantep FK maçının ardından Sergen Yalçın ve takım arkadaşlarından özür diledi Aboubakar, Gaziantep FK maçının ardından Sergen Yalçın ve takım arkadaşlarından özür diledi         
21:33
Metropoll'den dikkat çeken Cumhurbaşkanlığı anketi! Erdoğan mı, Mansur Yavaş mı? Metropoll'den dikkat çeken Cumhurbaşkanlığı anketi! Erdoğan mı, Mansur Yavaş mı?         
21:17
Sergen Yalçın, Gaziantep FK karşılaşmasında sarı kart görerek cezalı duruma düştü Sergen Yalçın, Gaziantep FK karşılaşmasında sarı kart görerek cezalı duruma düştü         
20:45
Bakan Koca'dan Kılıçdaroğlu'na aşı tepkisi: Türkiye'nin aşı programını riske atarak nasıl bir kazanç umuyor? Bakan Koca'dan Kılıçdaroğlu'na aşı tepkisi: Türkiye'nin aşı programını riske atarak nasıl bir kazanç umuyor?         
19:45
Korona yayılıyor, kırmızı kategorideki illerin sayısı artıyor! İşte listedeki 26 kentimiz Korona yayılıyor, kırmızı kategorideki illerin sayısı artıyor! İşte listedeki 26 kentimiz         
18:57
İzmir'de başörtülü öğrenciyi okula almayan ilkokul yöneticisi ve öğretmen açığa alındı İzmir'de başörtülü öğrenciyi okula almayan ilkokul yöneticisi ve öğretmen açığa alındı         
16:25
Ormanlık alanda cesedi bulunan inşaat işçisinin, husumetlisi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı Ormanlık alanda cesedi bulunan inşaat işçisinin, husumetlisi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı         
14:54
Güney Kore'de genç bir kızı tecavüzden kurtaran Rabia, kahraman oldu Güney Kore'de genç bir kızı tecavüzden kurtaran Rabia, kahraman oldu         
14:29
Eminönü'ndeki yoğunluğu anlatan muhabire canlı yayında küfür! Apar topar yayından çıktılar Eminönü'ndeki yoğunluğu anlatan muhabire canlı yayında küfür! Apar topar yayından çıktılar         
13:39
Engelsiz Türkiye Partisi ve Büyük Türkiye Partisi kapatıldı Engelsiz Türkiye Partisi ve Büyük Türkiye Partisi kapatıldı         
11:27
Esra Erol'un programında fuhuş çetesini çökerten Zeynep, tehdit mesajı almaya başladı Esra Erol'un programında fuhuş çetesini çökerten Zeynep, tehdit mesajı almaya başladı         
11:23
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde büyük umutlarla ekilen kenevirler üreticinin elinde kaldı Samsun'un Vezirköprü ilçesinde büyük umutlarla ekilen kenevirler üreticinin elinde kaldı         
11:16
Mağaraya baskın yapan özel harekat kumarhaneyle karşılaştı: 29 gözaltı Mağaraya baskın yapan özel harekat kumarhaneyle karşılaştı: 29 gözaltı         
11:08
Apartman görevlisi kadını öldüren gencin, cinayetten önce tecavüz ettiği ortaya çıktı Apartman görevlisi kadını öldüren gencin, cinayetten önce tecavüz ettiği ortaya çıktı         
10:31
Profesörün canlı yayında ettiği küfür, sunucu dahil herkesi şaşkına çevirdi Profesörün canlı yayında ettiği küfür, sunucu dahil herkesi şaşkına çevirdi         
10:01
Arkadaşını sokak ortasında kurşuna dizdi! Son nefesini verdiği anları da işte böyle izledi Arkadaşını sokak ortasında kurşuna dizdi! Son nefesini verdiği anları da işte böyle izledi         
09:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2021 22:12:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Denizli'de bir kişi tartıştığı eski karısını öldürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei