Denizli'de bir kişi, yola düşürdüğü cüzdanını alan kişilerden şikayetçi oldu - Son Dakika

Kayıtlarda motosikletle yerdeki cüzdanına yaklaşan ve cüzdanı alarak uzaklaşan 2 kişi bulunduğunu gören Turhan, polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

Alışveriş yaptığı markete giden Turhan, cüzdanının burada bulunmadığını öğrenince çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını araştırdı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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