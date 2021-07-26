Denizli'de bir kişiyi tabancayla bacaklarından yaralayan saldırgan yakalandı - Son Dakika

Denizli'nin Buldan ilçesinde, tartıştığı kişiyi her iki bacağından tabancayla yaralayan saldırgan gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle'de bir sokakta karşılaşan Mustafa T. (47) ile Osman A. (46) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, Mustafa T. yanındaki tabancayla rastgele ateş etmesi sonucu Osman A. bacaklarından yaralandı.

Olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Osman A, ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırılırken, saldırgan Mustafa T. gözaltına alındı.