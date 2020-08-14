Denizli'de bir mahalle karantina altına alındı - Son Dakika

Denizli'nin Tavas ilçesinde ki Akyar Mahallesi, İlçe Hıfzıssıhha Meclisi'nin aldığı karara göre ikinci bir emre kadar karantina altına alındı. Korona virüsün iddialara göre mahallede yapılan bir düğünden yayıldığı, 13 kişinin ise testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Tavas ilçesine yaklaşık olarak 10 kilometre uzaklıkta bulunan 300 nüfuslu Akyar Mahallesi, İlçe Hıfzıssıhha Meclisi'nin olağanüstü aldığı karar doğrultusunda ikinci bir emre kadar karantinaya alındı. Sağlık Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından mahallede tarama işlemi başlatıldı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri mahalleye bağlanan giriş ve çıkışları kapattı. Hiçbir şekilde giriş ve çıkışlara izin verilmiyor. Öte yandan, yapılan incelemeler doğrultusunda mahallede Kurban Bayramı öncesi bir düğün yapıldığı ve virüsün buradan yayıldığı iddia edildi. Test yapılanların içerisinden 13 kişinin pozitif olduğu öğrenildi.

"Mahalleye giriş ve çıkışların kapatılarak izole edilmesine karar verilmiştir"

Denizli Valiliği, ilçedeki korona virüs karantinası hakkında bir açıklama yayınlandı. Açıklamada, "Tavas ilçesi Akyar Mahallesi'nde görülen, (Covid-19) korona virüs vakalarının artması sebebiyle, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile "13.08.2020 tarihinden itibaren ikinci bir emre kadar" Akyar Mahallesi karantina altına alınmıştır. Söz konusu mahallemizde karantina şartlarına uygun olarak her türlü tedbir alınarak uygulamaya geçilmiştir. Karantina süresince mahalleye giriş ve çıkışların kapatılarak izole edilmesine karar verilmiştir" denildi. - DENİZLİ