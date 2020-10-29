Denizli'de bir mahalle karantinaya alındı - Son Dakika

DENİZLİ'nin Çameli ilçesi Yeşilyayla Mahallesi, Covid-19 vakaları ve temaslı kişilerin artış göstermesi üzerine bugünden itibaren 14 gün süreyle karantinaya alındı. Mahalleye giriş ve çıkışlar jandarma tarafından kapatıldı.

Çameli İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, Kaymakam Kerem Yenigün başkanlığında olağanüstü toplantı yaptı. Toplantıda, Yeşilyayla Mahallesi'ndeki koronavirüs vaka sayıları ve temaslı kişilerin artış rakamları ele alındı. Toplantı sonrasında kurul, Yeşilyayla Mahallesi'nin bugün saat 16.00'dan itibaren 14 gün süreyle karantinaya alınmasına karar verdi. Giriş ve çıkışlara kapatılan mahallede jandarma ekipleri yola toprak dökerek, önlem aldı.