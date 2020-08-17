Denizli'de bir otomobil kanala düştü: 1 yaralı - Son Dakika

Denizli'de bir otomobil kanala düştü: 1 yaralı
Denizli'nin Sarayköy ilçesinde otomobili ile kanala düşen sürücü kendi imkanlarıyla araçtan çıktı.
Denizli'nin Sarayköy ilçesinde otomobili ile kanala düşen sürücü kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. Meydana gelen trafik kazasında sürücü hafif şekilde yaralandı.
Kaza, Sarayköy ilçesi Sığma Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezine seyir halinde olan M.K. idaresindeki Renault markalı otomobil ile direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kanala düştü. Ters dönen otomobil içerisinde sıkışan sürücü iddialara göre kendi imkanları ile çıkarak yardım istediği belirtildi. Bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya yaptığı ilk müdahalenin ardından Sarayköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunda hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi. - DENİZLİ
Haber Yayın Tarihi: 17.08.2020 14:54
Kaynak: İHA
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