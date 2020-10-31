Denizli'de bir şahin, kuş avlamak isterken canından oluyordu - Son Dakika

Denizli'nin Bozkurt ilçesinde kuş avlamak isteyen bir şahin duvara çarparak baygınlık geçirdi. Orman işçileri tarafından bulunan şahin bir süre sonra doğaya bırakıldı.

Olay, Bozkurt ilçesi İnceler Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, orman işletme binasında kuş kovalamaya çalışan şahin duvara çarptı. Duvara çarparak yere düşen şahin, kısa süreli baygınlık geçirdiği belirtildi. Şahinin yardımına koşan orman işçileri, tekrar doğaya bıraktı. Doğa bırakılan şahinin ise durumunun iyi olduğu öğrenildi. - DENİZLİ