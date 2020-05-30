Denizli'de bir sürücü, devrilen minibüsünü bırakıp olay yerinden uzaklaştı - Son Dakika

Devrilen minibüs, itfaiye tarafından kaldırılarak yol trafiğe açıldı, polis ekipleri sürücüyü bulmak için çalışma başlattı.

Bir süre sürüklenen minibüsün sürücüsü, aracını terk ederek olay yerinden uzaklaştı.

Menderes Bulvarı üzerinde sürücüsü henüz belirlenmeyen 35 PLR 39 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjdeki ağaca çarptıktan sonra devrildi.

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