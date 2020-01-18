Denizli'de bir traktör sürücüsü, tahta köprünün çökmesi sonucu yaralandı - Son Dakika

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Denizli'de bir traktör sürücüsü, tahta köprünün çökmesi sonucu yaralandı
6 saat önce
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde üzerinden geçtiği tahta köprünün yıkılması sonucu nehre düşen traktörün sürücüsü yaralandıSuçatı Mahallesinde yaşayan Yasin Yılmaz (25), plakası bulunmayan traktörle Geriz mevkisindeki Değirmenyanı Köprüsünden geçmeye çalıştı.
Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 01:26 Kaynak: AA
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde üzerinden geçtiği tahta köprünün yıkılması sonucu nehre düşen traktörün sürücüsü yaralandı
Suçatı Mahallesinde yaşayan Yasin Yılmaz (25), plakası bulunmayan traktörle Geriz mevkisindeki Değirmenyanı Köprüsünden geçmeye çalıştı.
Bu sırada tahta köprünün çökmesi sonucu traktör Dalaman Çayına düşerken sürücü de araçtan atlayarak kurtulmaya çalıştı.
Yaralanarak hastaneye kaldırılan Yılmaz'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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