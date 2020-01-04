Denizli'de bir vatandaşın kargo şirketine verdiği adres şaşırttı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Denizli'de bir vatandaşın kargo şirketine verdiği adres şaşırttı - Son Dakika

Denizli'de bir vatandaşın kargo şirketine verdiği adres şaşırttı

6 saat önce

Denizli'nin Buldan ilçesinde kitap siparişi veren kişi, kargo şirketine yazdırdığı adresle şaşkınlık yarattı.

Denizli'de bir vatandaşın kargo şirketine verdiği adres şaşırttı, System.String[]

Denizli'nin Buldan ilçesinde kitap siparişi veren kişi, kargo şirketine yazdırdığı adresle şaşkınlık yarattı.

İlçede yaşamını sürdüren S.K, Ankara'nın Sincan ilçesinde bulunan bir yayınevinden kitap siparişi verdi. S.K'nin kargonun evine gelebilmesi için adres bölümüne yazdığı not ise kargocuları şaşırttı.

Kendisine kitabını ulaştıran postacının adresi kolay bulabilmesi için tarifini yapan S.K, adres notunda şu ifadelere yer verdi:

"Köyün girişinden direk gel, hiç sapma. Orada cami var. Oradan sola dön, direk gel, hiç sapma, son mahalle gelene kadar gel. İkiye yol ayrılır, sağ ve sol var. Buldan/Denizli"

Denizli, Ankara, Buldan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 05:36 Kaynak: AA
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