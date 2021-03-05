Denizli'de birlikte çalıştıkları inşaatta 2 kardeşini öldüren kişi tutuklandı - Son Dakika

Denizli'de birlikte çalıştıkları inşaatta tartıştığı 2 kardeşini silahla öldüren zanlı, tutuklandı.

Merkezefendi ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki inşaatta birlikte çalıştığı ağabeyi H.A. (39) ve küçük kardeşi Ü.A'yı (33) tabancayla öldüren D.A (37), savcılık ifadesinin ardından nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

D.A, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Olay

Merkezefendi ilçesinde D.A, inşaatın 4. katında duvar ustası olarak birlikte çalıştığı ağabeyi H.A. (39) ve küçük kardeşi Ü.A. (33) ile tartışmış, tartışmanın büyümesi üzerine D.A'nın tabancayla ateş etmesi sonucu göğüs bölgesinden ağır yaralanan ağabeyi ve küçük kardeşi yaşamını yitirmiş, yaya olarak kaçmaya çalışan zanlı, polis ekiplerince kısa sürede suç aletiyle yakalanmıştı.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında çelik yelekle Denizli Adliye Sarayına getirilen şüphelinin, ifadesinde kardeşlerinin kendisine karşı tavırlarından rahatsız olduğunu, kendisini küçümsediklerini, cinnet getirdiğini ve cinayeti işlediğini söylediği öne sürülmüştü.