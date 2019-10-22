Son Dakika Haberleri: Denizli'de birlikte yaşadığı kadını bıçaklayan zanlı gözaltına alındı
Son Dakika Güncel Denizli'de birlikte yaşadığı kadını bıçaklayan zanlı gözaltına alındı

Denizli'de birlikte yaşadığı kadını bıçaklayan zanlı gözaltına alındı

32 dakika önce

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir kişi, birlikte yaşadığı kadını bıçakla yaraladı.

Denizli'de birlikte yaşadığı kadını bıçaklayan zanlı gözaltına alındı, System.String[]

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir kişi, birlikte yaşadığı kadını bıçakla yaraladı.


R.S. ile birlikte yaşadığı G.M arasında Sırakapılar Mahallesi'ndeki evde henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.


Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine R.S, 2 çocuk annesi G.M'yi bacaklarından bıçakla yaraladı.


İlk müdahalesi olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ve ardından Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan kadının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.


Polis ekiplerince gözaltına alınan R.S. ise İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Pamukkale, Denizli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 05:40 Kaynak: AA
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