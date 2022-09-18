Denizli'de "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" yapıldı - Son Dakika
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Denizli'de "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" yapıldı

18.09.2022 18:30
Denizli'de "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" yapıldı

Denizli'de bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" düzenlendi.

Denizli'de bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" düzenlendi.

Dünya Otomobilsiz Kentler Günü kapsamında bu yıl 5'incisi düzenlenen etkinlikte, renkli kıyafetler giyerek bisikletlerini balon ve çiçeklerle süsleyen yaklaşık 30 kadın, Pamukkale ilçesindeki Demokrasi Meydanı'nda bir araya geldi.

Kadınlar, polis eskortu eşliğinde Kıbrıs Şehitleri ve Lise Caddesi üzerinden 15 Temmuz Delikliçınar Meydanı'na kadar pedal çevirdi.

Organizasyon sorumlusu Güler Gürgüt, gazetecilere, kadınlar olarak pedallarının itici gücünü göstermek istediklerini söyledi.

Kadınların toplumda daha görünür olması ve sorumluluk almasını dilediklerini ifade eder Gürgüt, "Çocuklarımıza daha yaşanılabilir bir dünya bırakmak için elimizden geleni yapmak istiyoruz" dedi.

Bisikletin çevre dostu bir ulaşım aracı olduğunu kaydeden Gürgüt, şunları söyledi:

"Pandemi sürecinde evlere kapandık ve bunaldık. Dışarıya çıktığımızda nefes alacak yeşil bir alan aradık. Motorlu taşıtlar yollarda olmadığında gürültü kirliliğinin azaldığını, havanın nasıl temiz olduğunu gördük. Bunların insanın temel ihtiyacı olduğunu anladık. Toplu taşıma araçlarına binmek istemedik. Hem spor yapabildiğimiz hem de açık havada olabildiğimiz tek ulaşım aracımız vardı o da bisiklet."

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Kaynak: AA

Demokrasi, Pamukkale, Denizli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Denizli'de 'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu' yapıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Denizli'de "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" yapıldı - Son Dakika
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