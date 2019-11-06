Denizli'de bisikletlinin ölümüne neden olan sürücü tutuklandı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde otomobiliyle çarptığı bisikletlinin ölümüne neden olan sürücü tutuklandı.

Denizli'den Acıpayam istikametine giderken Yunus Emre Mahallesi Fevzi Çakmak Bulvarı'nda, Mehmet Çakal'ın kullandığı bisiklete çarpan 20 YE 080 plakalı otomobilin sürücüsü Yusuf E. (27), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bisiklet sürücüsü Çakal'ın ölümüne neden olan Yusuf E, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Bisiklete çarptıktan sonra olay yerinden uzaklaşan ve daha sonra polis merkezine teslim olan Yusuf E'nin yağıştan dolayı aracının kaydığını, bisikletliye çarptığını fark etmediğini, paniklediği için olay yerinden uzaklaştığını söylediği öğrenildi.

Yusuf E. yönetimindeki 20 YE 080 plakalı otomobil, dün Mehmet Çakal'ın kullandığı bisiklete çarpmış, olay yerinden aracıyla uzaklaşan sürücü daha sonra polise teslim olmuştu.