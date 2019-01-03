Son Dakika Haberleri: Denizli'de Borç-alacak Tartışması Silahlı Kavgaya Dönüştü: 2 Yaralı

Denizli'de Borç-alacak Tartışması Silahlı Kavgaya Dönüştü: 2 Yaralı

13 dakika önce

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, iddiaya göre borç-alacak meselesi yüzünden evde çıkan tartışma, sokağa taşarak silahlı kavgaya dönüştü.

Denizli'de Borç-alacak Tartışması Silahlı Kavgaya Dönüştü: 2 Yaralı, System.String[]
DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, iddiaya göre borç-alacak  meselesi yüzünden evde çıkan tartışma, sokağa taşarak silahlı kavgaya dönüştü. Pompalı tüfek ve tabancanın kullanıldığı olayda, M.Y. ile S.K. yaralanırken, İ.K. ise gözaltına alındı.

Olay, saat 20.30 sıralarında Çakmak Mahallesi 134 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre M.Y., borçlu olduğu İ.K.'nın yaşadığı eve gitti. İkili arasında borç-alacak meselesi yüzünden tartışma çıktı. Bu sırada evde bulunan İ.K.'nın kardeşi S.K., araya girerek kavgayı yatıştırmak istese de başarılı olamadı. Sokağa taşarak silahlı kavgaya dönüşen olayda, İ.K., pompalı tüfekle ateş açarken, M.Y. ise yanındaki tabancayla karşılık verdi. Olayda M.Y. karnından, kavgayı ayırmak isteyen S.K. ise bacağından yaralandı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı M.Y. ile S.K. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından  Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerinde detaylı inceleme yapan polis, İ.K.'yı gözaltına alındı. İ.K.'nın yakınları da ifadelerine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kavgada kullanılan pompalı tüfek ise olay yerinin yaklaşık 20 metre ilerisindeki boş arazide bulundu. Soruşturma sürüyor.

- Denizli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 12:52 Kaynak: DHA

Merkezefendi, Denizli, 3. Sayfa
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