Denizli'de boşanan çiftlerin sayısı azaldı - Son Dakika

Denizli'de boşanan çiftlerin sayısı azaldı

26.02.2021 00:57
Denizli'de boşanan çiftlerin sayısı azaldı, System.String[]

Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK), 2020 yılı Evlenme ve Boşanma İstatistiklerini yayımladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK), 2020 yılı Evlenme ve Boşanma İstatistiklerini yayımladı. Denizli'de bir önceki yıla göre evlenen çift sayısında düşüş yaşanırken, kaba boşanma hızının en yüksek 6. il olduğu öğrenildi.

TUİK, 2020 yılında Denizli'de Evlenme ve Boşanma İstatistiklerini yayımladı. Denizli'de evlenen çiftlerin sayısı bir önceki yıla göre yüzde 9,5 azalarak 6 bin 169 oldu. Türkiye genelinde ise evlenen çiftlerin sayısı 2020 yılında, bir önceki yıla göre yüzde 10,1 azalarak 487 bin 270 oldu. Belli bir yıl içinde her 1000 nüfus başına düşen evlenme sayısı olarak tanımlanan kaba evlenme hızı Denizli'de 2020 yılında binde 5,94 olarak gerçekleşti. Bu değer ile Denizli, kaba evlenme hızı en yüksek 29. il oldu. Kaba evlenme hızının 2020 yılında en yüksek olduğu il, binde 7,14 ile Adıyaman oldu. Bu ili binde 7,13 ile Şanlıurfa, binde 7,00 ile Kilis izledi. Kaba evlenme hızının en düşük olduğu il ise binde 4,14 ile Gümüşhane oldu. Bu ili binde 4,18 ile Tunceli, binde 4,58 ile Artvin izledi. Türkiye için kaba evlenme hızı değeri binde 5,84 olarak gerçekleşti.

Ortalama ilk evlenme yaşı erkeklerde aynı kalırken, kadınlarda arttı

2019 yılında Denizli'de ortalama ilk evlenme yaşı erkeklerde 27,8 iken 2020 yılında da 27,8 oldu. Kadınlarda 2019 yılında ortalama ilk evlenme yaşı 24,7 iken 2020 yılında 24,8 oldu. Türkiye genelinde ise ortalama ilk evlenme yaşı erkekler için 27,9, kadınlar için 25,1 oldu.

Boşanan çiftlerin sayısı azaldı

Denizli'de boşanan çiftlerin sayısı 2020 yılında bir önceki yıla göre yüzde 11,9 azalarak 2 bin 303 oldu. Türkiye genelinde ise boşanan çiftlerin sayısı 2020 yılında, bir önceki yıla göre yüzde 13,8 azalarak 135 bin 022 oldu.

Denizli kaba boşanma hızının en yüksek olduğu 6. il

Belli bir yıl içinde her 1000 nüfus başına düşen boşanma sayısı olarak tanımlanan kaba boşanma hızı Denizli'de 2020 yılında binde 2,22 olarak gerçekleşti. Bu değer ile Denizli, kaba boşanma hızı en yüksek 6. il oldu. Kaba boşanma hızının 2020 yılında en yüksek olduğu il, binde 2,47 ile Antalya oldu. Bu ili binde 2,45 ile İzmir, binde 2,40 ile Muğla izledi. Kaba boşanma hızının en düşük olduğu il ise binde 0,24 ile Hakkari oldu. Bu ili binde 0,25 ile Muş ve binde 0,29 ile Şırnak izledi. Türkiye için kaba boşanma hızı değeri binde 1,62 olarak gerçekleşti.

35 çiftin evliliği 1 yıldan az sürdü

Denizli'de 2020 yılında boşanan çiftler evlilik süresine göre incelendiğinde, boşanmaların yüzde 27,9'nun (642 boşanma) 16 yıl ve daha fazla süren evliliklerde meydana geldiği görüldü. Boşanmaların yüzde 1,5'i de (35 boşanma) 1 yıldan az süreli evliliklerde meydana geldi. - DENİZLİ

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye, Denizli, Boşanma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Denizli'de boşanan çiftlerin sayısı azaldı - Son Dakika


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