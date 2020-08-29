Denizli'de boşandığı eşi tarafından bıçaklanan kadın, yaşam mücadelesini kaybetti - Son Dakika

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde diyaliz tedavisinden çıktığı sırada boşandığı eşi tarafından bıçaklanan kadın, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Denizli Devlet Hastanesinde 19 Ağustos'tan bu yana tedavi gören Naime Caylan (36) dün yaşamını yitirdi. Yakınları tarafından hastaneden alınan Caylan'ın cenazesi, Burdur'un Yeşilova ilçesinde toprağa verildi.
Naime Caylan, 19 Ağustos'ta tedavi gördüğü diyaliz merkezi önünde boşandığı eşi A.R.K. tarafından karnından bıçaklanmış, ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.
Polis ekiplerince gözaltına alınan A.R.K. tutuklanmıştı.
Haber Yayın Tarihi: 29.08.2020 13:31 - Kaynak: AA
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