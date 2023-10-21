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Denizli'de Boşanmak İsteyen Kadına 16 Bıçak Darbesi - Son Dakika

Denizli'de Boşanmak İsteyen Kadına 16 Bıçak Darbesi

Son Güncelleme: 21.10.2023 10:24

Denizli'de kendisinden boşanmak istediği için 16 bıçak darbesi vurulan kadın, şikayetçi olmadığı kocası, hakkında açılan kamu davası çerçevesinde tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayda, kadının linç edilmekten son anda kurtarıldığı ve 16 bıçak darbesi aldığı belirlendi.

Denizli'de kendisinden boşanmak istediği için 16 bıçak darbesi vurulan kadın, şikayetçi olmadığı kocası, hakkında açılan kamu davası çerçevesinde tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Pamukkale ilçesine bağlı Hacıkaplanlar Mahallesi Atatürk Caddesi'nde 6 gün önce meydana gelen olayda, eşinden boşanmak istediğini söyleyen Gülderen Ş. (26), kocası Beytullah Ş. (26) tarafından sokak ortasında şiddete maruz bırakıldı. Belinden çıkarttığı bıçakla kadına birkaç darbe vuran koca, saçından tutuğu eşini 30 metre sürükledikten sonra yere yatırıp darp etmeye çalıştı. Bazı vatandaşlar, bir esnafın dışarıda sergilediği boş kavanozları saldırgana fırlatarak durdurmaya çalıştığı esnada son bir hamle yapan cani adam, Gülderen Ş.'nin boyun ve sırt bölgesine birkaç kez daha bıçak sapladı. Elindeki bıçak alındıktan sonra kalabalığın ortasında kalan şahıs, aldığı darbelerle yere tıkıldı. Linç edilmekten son anda kurtarılan şahıs, Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

16 bıçak darbesi alan kadın taburcu edildi

Gözü dönmüş adamın elinden kurtarılan kadın, ilk tedavisinin ardından ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan talihsiz kadının çekilen radyoloji görüntülemesinde, vücudunun çeşitli bölgelerinden 16 bıçak darbesi aldığı belirlendi. Esnaf ve vatandaşların müdahalesi sayesinde ölümcül bir darbe almayan kadın, 3 gün önce hastaneden taburcu edildi.

Koca tutuklanmaktan kaçamadı

Taburcu edildikten sonra tekrardan ifadesine başvurulan kadının, kocası Beytullah Ş.'den şikayetçi olmadığı öne sürüldü. Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kocanın ise kalabalık tarafından linç girişimi yaşaması nedeniyle vücudunda 36 kırığın meydana geldi. Hastanedeki tedavisi dün tamamlanan Beytullah Ş., taburcu olmasının ardından gözaltına alınarak karakola götürüldü. İşlemleri tamamlanan Beytullah Ş., Denizli Adliyesi'ne sevk edildi. Beytullah Ş., açılan kamu davası nedeniyle tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Pamukkale, Denizli, Suç, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Denizli'de Boşanmak İsteyen Kadına 16 Bıçak Darbesi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Denizli'de Boşanmak İsteyen Kadına 16 Bıçak Darbesi - Son Dakika
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