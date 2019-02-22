Denizli'de Boynu ve Ayakları İple Demire Bağlı Ceset Bulundu
41 dakika önce
Denizli'nin Merkezefendi ilçesindeki pazar yerinde boynu ve ayakları iple demire bağlı erkek cesedi bulundu.
Denizli
'nin Merkezefendi
ilçesindeki pazar yerinde boynu ve ayakları iple demire bağlı erkek cesedi bulundu.
Alınan bilgiye göre, Göveçlik
Mahallesi'nde bulunan kapalı pazar yerinde bir erkek cesedi gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi. Polis
ekipleri, boynu ve ayaklarından pazar yerinin çatısına destek olan kolon demirine iple bağlanmış cesedin, mahallede yaşayan ve akşam saatlerinden itibaren haber alınamadığı belirtilen Saffet Göven'e (66) ait olduğunu belirledi.
Yanında tarım ilacı kutusu bulunan Göven'in cesedi, Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 01:18 Kaynak: AA
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