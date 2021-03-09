İşçinin tazminatı ödenmeyince Bozkurt Belediye Başkanına haciz geldi - Son Dakika

İşçinin tazminatı ödenmeyince Bozkurt Belediye Başkanına haciz geldi

09.03.2021 14:05
İşçinin tazminatı ödenmeyince Bozkurt Belediye Başkanına haciz geldi, System.String[]

İşçinin tazminatı ödenmeyince Bozkurt Belediye Başkanına haciz geldi. Denizli'deki Bozkurt Belediyesi Başkanı'na gelen haciz, başkanın makam koltuğu, aracı ve belediyedeki bazı eşyaları hacizlik oldu.

Denizli'deki Bozkurt Belediyesi Başkanının makam aracı, koltuğu ve belediyedeki bazı eşyalara, malulen emekli olan bir işçinin tazminat alacağının ödenmemesi nedeniyle haciz uygulandı.

Bozkurt Belediyesinde temizlik işçisi olarak çalışan Mehmet Uygun, 2 Şubat 2011'de ağaç dikme işinde çalıştığı sırada makineye kaptırdığı kolunu kaybetmesi sonucu malulen emekli oldu.

Uygun, uzuv kaybı nedeniyle maddi ve manevi tazminat talebiyle açtığı davalarda Denizli 1. İş Mahkemesi ve Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 9. Hukuk Dairesi, belediyenin faiziyle birlikte yaklaşık 700 bin lira ödemesine hükmetti.

Alacağının ilk taksiti olan 100 bin liralık bölümü tahsil eden Uygun, kalan alacağın ödenmediği gerekçesiyle haciz işlemi başlattı.

Belediye binasına gelen Uygun'un avukatları ve icra görevlileri, belediye başkanının makam aracı ile bazı eşyaları haczetti.

Makam odasındaki televizyon ve makam koltuğu da haciz işlemi yapılmak üzere kayıtlara alındı.

Uygun, AA muhabirine yaptığı açıklamada kendisine yapılan ilk ödemenin ardından verilen sözlerin tutulmadığını savundu.

Parasının kalan kısmını alamadığını, belediye başkanıyla görüşemediğini ileri süren Uygun, "Lafta işçinin hakkını savunanlar iş gerçek hayata geldiğinde işçinin hakkını alması için yaptığı hukuki mücadelenin sonucunu bile kabul etmemektedirler." dedi.

"Güle güle kullanın"

Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik ise taksitler halinde ödeme ya da arazi karşılığı ödeme gibi seçeneklerin gündeme getirildiğini, ilk taksitin ödenmesinin ardından alacaklının tüm borcunu peşin olarak istediğini belirtti.

Böyle bir konuyla gündeme gelmenin ağrına gittiğini ifade eden Çelik, "Biz borcu reddetmedik. 'Bizim dönemimizde olmamış, niye ödeyelim' gibi devlet geleneğine aykırı bir şey söylemedik. 'Tazminat bedeli kimsenin elinin karşılığı olamaz' dedik. Küçük bir belediyeyiz, bir seferde 600-700 bin lira parayı ödeyemeyiz. Alternatifler sunduk. Değerli mülklerimizden satabileceğimizi söyledik. O gün kasamızda bulunan 100 bin lirayı gönderdik. 3 sulak tarım arazimizi bedeli karşılığı verebileceğimizi söyledik. Hiçbir cevap gelmedi." dedi.

İcraya gelen avukatların özellikle makam otomobilini ve makam koltuğunu istediğini, bunda art niyet bulunduğunu savunan Çelik, "Benim için makam aracıymış koltukmuş hiçbir önemi yok. Biz hizmet yapmaya devam edeceğiz. Makam aracımı aldınız. Güle güle kullanın. Kazasız belasız olsun." ifadelerini kullandı.

Temizlik İşçisi, Tazminat, Denizli, Emekli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İşçinin tazminatı ödenmeyince Bozkurt Belediye Başkanına haciz geldi - Son Dakika


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