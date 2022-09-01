Önlem alınmayan duvardan düşen yaşlı kadın yaralandı - Son Dakika
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Önlem alınmayan duvardan düşen yaşlı kadın yaralandı

01.09.2022 13:48
Önlem alınmayan duvardan düşen yaşlı kadın yaralandı

Denizli'de Buldan Belediyesi tarafından yapımından vazgeçilen ve önlem alınmadan bırakılan duvardan düşen yaşlı kadın, bilinci kapalı olarak hastaneye kaldırıldı.

Denizli'de Buldan Belediyesi tarafından yapımından vazgeçilen ve önlem alınmadan bırakılan duvardan düşen yaşlı kadın, bilinci kapalı olarak hastaneye kaldırıldı.

Buldan ilçesinde belediye ekiplerince karlamacılar için yapılan ve sonrasında inşasından vazgeçilen duvar, önlemsiz bir şekilde bırakıldı. Bölmekaya Mahallesinde pazara gelen Feride Kırmızıoğlu(65), duvarda otururken bir anda dengesini yitirerek yaklaşık 2,5 metre yükseklikten aşağıya düştü. Düşme sonucunda yerden kalkamayan ve yaşlı kadının bilincinin kapalı olduğunu gören vatandaşlar ihbar da bulundu.

Belediyenin ihmali sonucu yaralanan yaşlı kadın, gelen ambulansla Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesine kaldırıldı. Vatandaşlar yaşanan olay sonrası önlem almayan belediyeye tepki gösterdi. - DENİZLİ

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Kaynak: İHA

Denizli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Önlem alınmayan duvardan düşen yaşlı kadın yaralandı - Son Dakika

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