Son Dakika Haberleri: Denizli'de Büyük ve Küçükbaş Hayvan Sayısı 1 Milyona Yaklaştı

Denizli'de Büyük ve Küçükbaş Hayvan Sayısı 1 Milyona Yaklaştı

1 saat önce

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2018 yılı Hayvansal Üretim İstatistiklerini yayımladı.

Denizli'de Büyük ve Küçükbaş Hayvan Sayısı 1 Milyona Yaklaştı, System.String[]
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2018 yılı Hayvansal Üretim İstatistiklerini yayımladı. Buna göre Denizli'de, büyük ve küçükbaş hayvan sayıları toplamda yaklaşık 1 milyona yaklaştı.

Denizli'de büyükbaş hayvan sayısı 2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 10,6 artarak 292 bin 086 baş oldu. Büyükbaş hayvanlar arasında yer alan sığır sayısı, 291 bin 968 baş, manda sayısı ise 118 baş oldu.

Kentte küçükbaş hayvan sayısı da bir önceki yıla göre yüzde 14,1 artarak 703 bin 754 baş oldu. Küçükbaş hayvanlar arasında yer alan koyun sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 18,8 oranında artarak 503 bin 568 baş, keçi sayısı ise 200 bin 186 baş oldu. - DENİZLİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 12:55 Kaynak: İHA

Türkiye İstatistik Kurumu, Denizli, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! AİHM, Çukur Eylemleri İddialarını Kabul Edilemez Buldu Unutulan İkramiyeler 5 Yılda 243 Milyon Lirayı Aştı

Almanya'dan ABD'yi Kızdıran Adım: Türkiye'ye Değil Bize Gönderecektiniz MİT TIR'ları Davasında Yargılanan Can Dündar'ın Babası MİT'ten Emekli Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.2.2019 14:21:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Denizli'de Büyük ve Küçükbaş Hayvan Sayısı 1 Milyona Yaklaştı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]