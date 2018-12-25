Son Dakika Haberleri: Denizli'de Büyükşehir Belediyesi, Ücretsiz Kayak Eğitimi Verecek

Denizli'de Büyükşehir Belediyesi, Ücretsiz Kayak Eğitimi Verecek

27 dakika önce

Denizli'de 2 bin 420 metre rakıma sahip Ege Bölgesi'nin en büyüğü durumundaki Denizli Kayak Merkezi'nde, sezonunun açılmasının ardından Büyükşehir Belediyesi tarafından ücretsiz kayak kursları verileceği bildirildi.

Denizli'de 2 bin 420 metre rakıma sahip Ege Bölgesi'nin en büyüğü durumundaki Denizli Kayak Merkezi'nde, sezonunun açılmasının ardından Büyükşehir Belediyesi tarafından ücretsiz kayak kursları verileceği bildirildi.

Denizli'nin Tavas ilçesi Nikfer Mahallesi'ndeki Bozdağ'da bulunan ve Türkiye'deki kış turizminin önemli merkezlerinden olması beklenen, Denizli Kayak Merkezi'nde vatandaşlara ücretsiz kayak kursu verilecek. 2 Ocak'ta başlayacak ücretsiz kurslar 2 grup halinde düzenlenecek. Bu kapsamda kurslara 10-18 yaş ve 19 yaş ve üzerindeki isteyen herkes katılabilecek. Eğitim sürecince kursiyerlere öğle yemeği ve kayak ekipmanları da ücretsiz olarak Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından verilecek. Vatandaşlar, kurs başvuruları için Denizli Büyükşehir Belediyesi Spor Merkezi, İncilipınar Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi ile Yenişehir Spor Merkezi'ne başvurabilecek. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan, Denizli Kayak Merkezi'nin faaliyete geçtiği ilk günden bu yana yoğun ilgi gördüğünü belirterek, isteyen tüm vatandaşların kayak sporu ile tanışmalarını önerdi. Ege'nin en büyük kayak merkezine Denizli ve özellikle çevre illerden yoğun talep geldiğini belirten Başkan Osman Zolan, Hemşehrilerimiz kayak yapanları artık televizyonlardan izlemeyecek. 10 yaşından itibaren isteyen herkes ücretsiz vereceğimiz kurslarla kayak sporu ile tanışabilecek. Tüm vatandaşlarımızı kurslarımıza bekliyoruz dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 07:59 Kaynak: DHA

Ege, Kayak Merkezi, Denizli, Güncel
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