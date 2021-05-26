Denizli'de Büyükşehirden 10 bin esnafa 15 milyon TL destek

Denizli Büyükşehir Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında faaliyetlerini durduran kent genelindeki 10 bin esnafa bin 500'er TL olmak üzere toplamda 15 milyon liralık hibe desteği verecek.

Pandeminin ilk günlerinden itibaren esnafa yönelik birçok destekte bulunan Denizli Büyükşehir Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında faaliyetlerini durduran kent genelindeki 10 bin esnafa bin 500'er TL'lik hibe desteği vereceğini açıkladı. Hibe desteği müjdesini Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Büyükşehir Belediyesi Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nda verdi. Buna göre, Denizli sınırları içerisinde yer alan ve korona virüs salgını nedeniyle faaliyetleri durdurulan işyeri ve işletmelere 1.500'er TL hibe verilecek. Denizli'nin 19 ilçesi, 616 mahallesini kapsayan bölgedeki 10 bin esnafa toplamda 15 milyon TL'lik karşılıksız nakdi yardımda bulunulacak. Başkan Zolan, salgın ile ilgili tüm dünyada birçok olumsuzluklar yaşandığını anlatarak; "Bu olumsuzlukları en üst seviyede yaşayan, en çok etkilenen esnafımız oldu. Bunların içinde de çok özel meslek grupları var. Büyükşehir Belediyesi olarak bir nebze olsun esnafımıza destek olabilmek için konuyu gündemimize taşıdık. Bu süreçte başta kahvehaneler olmak üzere lokantalar, okul kantinleri, düğün salonları, fotoğrafçı ve müzisyenler gibi işyerini açamayan, açsa bile müşteri kabul edemeyen, iş yapamayan sektörlerimiz oldu. Bir yılı aşkın süredir sıkıntı çekildi. Cumhurbaşkanımız ve bakanlarımız tarafından hibe, kredi gibi farklı yöntemlerle esnafımıza, dar gelirli vatandaşlarımıza en üst seviyede destek verilmeye çalışıldı" dedi.

"Aşılama yüzde 70'e vardığında başka bir boyuta geçmiş olacağız"

Dünyayı sarsan salgının bir an önce sona ermesini istediklerini ifade eden Başkan Zolan; "Son olarak Cumhurbaşkanımız 5 bin TL ve 3 bin TL olarak esnafımıza hibe desteği açıkladı. Biz de bütçe gerçeklerimize bakarak bin 500 lira ile esnaf kardeşlerimizin yanında olalım istedik. Gönül istiyor ki daha fazla verelim, tüm zararlarını kapatalım. İnşallah bir nebze olsa da fayda sağlarız. Hayırlı uğurlu olsun. Aşılamada hızlanma yaşanılıyor. Tünelin ucu hafiften gözüktü gibi. Aşılama yüzde 70'e vardığında salgınla ilgili başka bir boyuta geçmiş olacağız. En azından işyerleri kapanmalarının önüne geçilecek, insanlarımızın eve ekmek götürme sıkıntısı azalacak. Hep beraber bunun için dua ediyoruz" diye konuştu.

Başvurular internetten yapılabilecek

Denizli Büyükşehir Belediyesinin 10 bin esnafa 1.500'er TL'lik hibe desteği başvurularının ne zaman yapılacağı kısa süre sonra açıklanacak. Denizli'nin 19 ilçesinden yapılabilecek başvurular internet üzerinden olacağı gibi açıklanacak noktalara da gidilip müracaat yapılabilecek. Başvurularda esnaftan, Vergi mükellefiyet belgesi ve işyeri açma ruhsatı veya vergi levhası istenecek. - DENİZLİ