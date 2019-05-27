Denizli'de 'ByLock' şüphelisi 20 kişi adliyede
5 saat önce
DENİZLİ merkezli 8 ilde, FETÖ/PDY'nin gizli haberleşme sistemi 'ByLock' kullandığı tespit edilerek gözaltına alınan 20 kişi, bugün adliyeye sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 04:05 Kaynak: DHA
DENİZLİ merkezli 8 ilde, FETÖ/PDY'nin gizli haberleşme sistemi 'ByLock' kullandığı tespit edilerek gözaltına alınan 20 kişi, bugün adliyeye sevk edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi
ekipleri, geçen cuma günü, FETÖ/PDY'ye yönelik Denizli
merkezli İstanbul
, Ankara
, Bursa
, Aydın
, Van
, Uşak
ve Bayburt
'ta eş zamanlı operasyon düzenledi. Örgütün kriptolu haberleşme sistemi ByLock'u kullandığı belirlenen işçi, öğrenci, ev kadını ve bankacı 20 kişi gözaltına alındı. Emniyette sorguları tamamlanan şüpheliler bugün adliyeye sevk edildi.
- Denizli
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