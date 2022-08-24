Acil serviste dehşet saçan alkollü hasta yakını hakkında soruşturma başlatıldı

Denizli'de Çal Devlet Hastanesi acil servisine kendi araçlarıyla getirdikleri hastaya bakılmadığı gerekçesiyle sağlık çalışanlarına sözlü ve fiziki şiddet uyguladığı iddia edilen alkollü hasta yakını hakkında soruşturma başlatıldı.

Olay, önceki gece saat 23.45 sularında Çal Devlet Hastanesi acil servisinde meydana geldi. Acil servisine kendi araçlarıyla gelen ve alkollü olduğu tespit edilen S.E., hastasına bakılmadığı gerekçesi ile nöbetçi sağlık çalışanlarına sözlü ve fiziki olarak şiddet uyguladı. Acil servisine korna çalarak giriş yapan araçtaki hastaya gerekli bütün müdahalelerin yapıldığı esnada yaşanan şiddet olayına rağmen, büyük bir fedakarlık gösteren sağlık çalışanları, hastaya müdahalelerini sürdürdü. Hastane yetkilileri tarafından verilen beyaz kod üzerine hastane takviye ekipler sevk edildi. Acil servisinde çalışan sağlık çalışanlarına tehdit, hakaret ve fiziksel şiddette bulunan S.E. ve diğer saldırganlar, sağlık çalışanların şikayetçi üzerine ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Şiddet mağduru sağlıkçıları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini ileten sağlık sendikası temsilcisi Kazım Boyacıoğlu, "Sağlık çalışanları her geçen gün artan şiddet vakaları nedeniyle yaralanmaya, hayati tehlike atlatmaya ve hatta ölmeye devam etmektedir. Hangi il, hastane ve sağlık çalışanının canına tehdit olarak ortaya çıkacağı bilinmemektedir. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti lanetliyoruz. Saldırganların en ağır şekilde cezalandırılması için hukuki sürecin takipçisi olacağız. Her türlü şiddet olaylarında karşı sağlık çalışanlarının yanında olmayı sürdüreceğiz" dedi. - DENİZLİ