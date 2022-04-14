Denizli'de çalıntı motosikleti internetten satmaya çalışan 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Denizli'nin Çivril ilçesinde çalıntı motosikleti internet sitesi aracılığıyla satmaya çalışan 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Çivril İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 1 Nisan'da O.E'ye ait motosikletin çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Motosikletin internet sitesi aracılığıyla satışa konulduğunu belirleyen JASAT ekipleri, alıcı gibi davranarak ilanı veren E.Y. (19) ve R.Y. (17) ile buluşma ayarladı. Şüpheliler, ekiplerce suçüstü yakalandı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 19 suç kaydı bulunan zanlı E.Y. sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla salıverildi.

Şüphelilerin motosiklete 8 bin 500 lira fiyat biçerek yayımladığı ilanda "Ufak tefek masrafları vardı. Onları düşerek bu fiyatı yazdım, plaka, evrak yoktur." ifadelerinin yer alması dikkati çekti.