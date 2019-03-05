Son Dakika Haberleri: Denizli'de Çalışma İzni Bulunmayanlara Yönelik Operasyon

Denizli'de Çalışma İzni Bulunmayanlara Yönelik Operasyon

1 saat önce

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, eğlence mekanlarında izinsiz çalıştıkları belirlenen yabancı uyruklu 20 kadın gözaltına alındı.

Denizli'de Çalışma İzni Bulunmayanlara Yönelik Operasyon, System.String[]
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, eğlence mekanlarında izinsiz çalıştıkları belirlenen yabancı uyruklu 20 kadın gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pamukkale Mahallesi'ndeki müzikhol ve eğlence mekanlarında izinsiz çalışanlar olduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 8 Özbekistan, 4 Kırgızistan, iki Kazakistan, 5 Azerbaycan ve bir İran uyruklu toplam 20 kadın gözetim altına alındı.

Çalışma izinleri olmadığı tespit edilen kadınlar, jandarmadaki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

İşletme sahipleri hakkında da idari işlem başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 06:56 Kaynak: AA

Pamukkale, Denizli, Güncel
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