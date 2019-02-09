Son Dakika Haberleri: Denizli'de Çalışma İzni Olmayan 13 Yabancı Uyruklu Kadına Gözaltı

Denizli'de Çalışma İzni Olmayan 13 Yabancı Uyruklu Kadına Gözaltı

1 saat önce

DENİZLİ'nin Çivril ilçesindeki eğlence mekanlarına yönelik düzenlenen operasyonda, çalışma izinleri bulunmadığı halde buralarda çalışan yabancı uyruklu 13 kadın gözaltına alındı.

Denizli'de Çalışma İzni Olmayan 13 Yabancı Uyruklu Kadına Gözaltı, System.String[]
DENİZLİ'nin Çivril ilçesindeki eğlence mekanlarına yönelik düzenlenen operasyonda, çalışma izinleri bulunmadığı halde buralarda çalışan yabancı uyruklu 13 kadın gözaltına alındı.

Çivril İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede bulunan eğlence mekanlarına operasyon düzenledi. Yapılan denetimlerde, Türkiye'ye yasa dışı yollardan girdiği ve çalışma izinleri bulunmadığı halde eğlence mekanlarında çalıştığı tespit edilen 13 yabancı uyruklu kadın, gözaltına alındı. Jandarmadaki sorgularının ardından kadınlar, Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şube Müdürlüğü'ne sevk edildi. - Denizli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 11:54 Kaynak: DHA

Çivril, Denizli, Güncel
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