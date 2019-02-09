Denizli'de Çalışma İzni Olmayan 13 Yabancı Uyruklu Kadına Gözaltı
1 saat önce
DENİZLİ'nin Çivril ilçesindeki eğlence mekanlarına yönelik düzenlenen operasyonda, çalışma izinleri bulunmadığı halde buralarda çalışan yabancı uyruklu 13 kadın gözaltına alındı.
DENİZLİ'nin Çivril
ilçesindeki eğlence mekanlarına yönelik düzenlenen operasyonda, çalışma izinleri bulunmadığı halde buralarda çalışan yabancı uyruklu 13 kadın gözaltına alındı.
Çivril İlçe Jandarma
Komutanlığı ekipleri, ilçede bulunan eğlence mekanlarına operasyon düzenledi. Yapılan denetimlerde, Türkiye
'ye yasa dışı yollardan girdiği ve çalışma izinleri bulunmadığı halde eğlence mekanlarında çalıştığı tespit edilen 13 yabancı uyruklu kadın, gözaltına alındı. Jandarmadaki sorgularının ardından kadınlar, Denizli
İl Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şube Müdürlüğü'ne sevk edildi. - Denizli
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 11:54 Kaynak: DHA
Karagümrük Çetesi'ne Operasyon: 10 Kişi Gözaltına Alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kartal'daki Enkaz Alanına Giderek İnceleme Yaptı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Kartal'da Çöken Binada Ölü Sayısı 17'ye Yükseldi
Hadise'nin Erkek Kuaförüyle Yatakta Bornozla Hopladığı Video Eleştiri Yağmuruna Tutuldu