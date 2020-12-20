Denizli'de cam horoz heykelinde bakım ve temizlik yapıldı - Son Dakika

Denizli'nin simgesi olarak gösterilen 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'ndaki cam horoz heykelinde bakım ve temizlik çalışması yapıldı

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilen ekipler, kaidesiyle birlikte 4,10 metre yüksekliğindeki yaklaşık 7 bin parçadan oluşan heykeli özel bir solüsyonla temizleyerek parlattı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından 28 Ağustos 2013'te dikilen heykelin bakım çalışmasıyla ilk günkü görünümüne kavuştuğu ifade edildi.