Denizli'de cam silerken merdivenden düşen esnaf 2 gün sonra vefat etti - Son Dakika
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Denizli'de cam silerken merdivenden düşen esnaf 2 gün sonra vefat etti

28.06.2022 13:32
Denizli'de cam silerken merdivenden düşen esnaf 2 gün sonra vefat etti

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde cam sildiği sırada merdivenden düşerek ağır yaralanan esnaf, 2 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde cam sildiği sırada merdivenden düşerek ağır yaralanan esnaf, 2 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Aşağı Mahalle Eski Pazaryeri Caddesi'nde 26 Haziran Pazar günü zemin kattaki iş yerinin camlarını silmek için seyyar merdivene çıkan Osman Akyürek (51), dengesini kaybederek beton zemine düştü.

Ağır yaralanan Akyürek, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Acıpayam Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Daha sonra kent merkezindeki özel bir hastaneye sevk edilen Akyürek, sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.

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Kaynak: AA

Acıpayam, Denizli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Denizli'de cam silerken merdivenden düşen esnaf 2 gün sonra vefat etti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Denizli'de cam silerken merdivenden düşen esnaf 2 gün sonra vefat etti - Son Dakika
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