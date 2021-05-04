Denizli'de cami hoparlöründen yağmur duası - Son Dakika

Denizli'nin Tavas ilçesinde cami hoparlöründen yapılan yağmur duasına vatandaşlar evlerinden iştirak etti.
İlçe merkezi ile mahallelerdeki camilerin hoparlörlerinden merkezi sistemle okunan yağmur duasına, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan tam kapanma döneminde vatandaşlar evlerinden katıldı.
Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan vatandaşlar da bulundukları ortamlarda yağmur duasına iştirak etti.
Kaynak: AA
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