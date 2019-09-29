Son Dakika Haberleri: Denizli'de cami yangını
Son Dakika Güncel Haber

Denizli'de cami yangını

1 saat önce

Denizli'nin Merkezefendi ilçesindeki Murat Dede Camisi'nde yangın çıktı.

Denizli'de cami yangını, System.String[]

Denizli'nin Merkezefendi ilçesindeki Murat Dede Camisi'nde yangın çıktı.

Caminin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, yangına müdahale etmeye başladı.

Murat Dede Camisi, 1970 yılında ibadete açıldı.

Merkezefendi, İtfaiye, Denizli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 06:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fatih'te 4 katlı binada yangın (1)
Silivri'de depremde hasar gören 4 bina mühürlendi Türk Hava Sahasını 6 kez ihlal eden İHA vuruldu "Dünyanın en yakışıklı mahkumu" Galatasaray formasıyla kamera karşısına geçti!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2019 19:54:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Denizli'de cami yangını
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]