Son Dakika Haberleri: Denizli'de cami yangını
Son Dakika Güncel Haber

Denizli'de cami yangını

7 dakika önce

Denizli'nin Merkezefendi ilçesindeki Murat Dede Camisi'nde çıkan yangın söndürüldü.

Denizli'de cami yangını, System.String[]

Denizli'nin Merkezefendi ilçesindeki Murat Dede Camisi'nde çıkan yangın söndürüldü.


Muratdede Mahallesi 377 Sokak'ta bulunan metruk binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, binanın bitişiğindeki caminin çatısına sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı 5 itfaiye aracı ve 20 personelin, 1 saat süren çalışmasının ardından yangın söndürüldü.

Öte yandan yangının ikindi namazını kılan cemaatin camiyi boşalttıktan sonra çıktığı öğrenildi.


Mahalle sakinlerinden İbrahim Kırık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangının bir anda başladığını görünce hemen camiye koştuğunu, Kur'an-ı Kerim ve diğer dini kitapları çıkardığını anlattı.

Merkezefendi, İtfaiye, Denizli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 07:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fatih'te 4 katlı binada yangın (1)
Silivri'de depremde hasar gören 4 bina mühürlendi Türk Hava Sahasını 6 kez ihlal eden İHA vuruldu "Dünyanın en yakışıklı mahkumu" Galatasaray formasıyla kamera karşısına geçti!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.9.2019 19:42:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Denizli'de cami yangını
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]