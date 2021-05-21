Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir camiden duvar saati çaldığı güvenlik kamerasına yansıyan şüpheli, gözaltına alındı.

Sevindik Mahallesi'ndeki Gültepe Camisi'nde gece saatlerinde duvardaki saatin çalındığının belirlenmesi üzerine polis ekiplerince soruşturma başlatıldı.

Güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesi sonucu, camiye giren kişinin bir süre avluda bekledikten sonra telle bağlı duvar saatini sökerek götürdüğü görüldü.

Hırsızlık şüphelisi kısa süre sonra polis ekiplerince yakalandı.

Bir süre önce cezaevinden çıktığı öğrenilen zanlının, aynı camiden daha önce de hırsızlık girişiminde bulunduğu belirtildi.

Cami dernek başkanı Ali Taş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hırsızlık şüphelisiyle öğle namazının ardından camide karşılaştığını belirterek, "Biz içeride namaz kılarken saati almaya uğraşmış. Telle bağlamıştık çıkartamamış. Yatsı namazından sonra tekrar gelip saati almış." dedi.